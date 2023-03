Lorraine : Une bande de voleurs interpellée après 115 méfaits et quatre mois d'enquête

Ils ont "joué" au chat et à la souris pendant presque quatre mois. Lundi 28 février, les gendarmes ont interpelé neuf personnes. Ils leur reprochent plus d'une centaine de faits de vols en bande organisée. Six ont été placé en détention provisoire depuis vendredi soir. Mais le profil des voleurs et leur mode opératoire ont rendu l'enquête difficile.

Recherchés depuis décembre, les forces de l'ordre leur reprochent une centaine de faits de vols différents, en Moselle et en Meurthe-et-Moselle. La bande s'était entre autres spécialisée dans le vols de voitures, directement chez les concessionnaires.

Des dizaines de voitures fracturées pour un câble USB

Pas moins de 80 gendarmes et des dizaines d'enquêteurs ont été mobilisés sur ce dossier. La principale difficulté pour les gendarmes, ça a été d'établir le profil de ces malfaiteurs. Le mode opératoire des voleurs paraissait incohérents et illogiques, semblant suivre une forme d’instinct dans leurs raids nocturnes. Par exemple, ils n’hésitent pas à fracturer des dizaines de véhicules pour un simple câble USB.

La bande s'était surtout spécialisée dans le vols de voitures, directement chez les concessionnaires. En quatre mois, ils bougent beaucoup d'un secteur à un autre, en zone police et gendarmerie. Ils commettent la plupart de leurs méfaits autour de Thionville, Metz, et Briey.

80 gendarmes et des dizaines d'enquêteurs mobilisés

Ils ont finalement été confondus par l'ADN et les empreintes, retrouvés sur les voitures volées et les lieux de leurs méfaits. Ensuite, les vidéos des caméras de surveillance des villages qu'ils ont traversé les ont capturés plusieurs fois. Enfin, pendant les auditions en gardes à vue, certains ont reconnu leurs participations.

Après 96 heures de garde à vue, six membres de ce groupe ont été placés en détention provisoire jusqu'à leur procès le 13 avril prochain. 220 grammes de cannabis, 800 euros en liquide et trois véhicules volés, qui vont être restitués à leurs propriétaires, ont été découverts pendant les perquisitions.