Laval, France

Le 28 juin dernier, le garçon a profité un peu plus longtemps de sa permission de sortie. Ne le voyant pas rentrer, à 18h35, la prison alerte les policiers qui le cherchent et le retrouvent à une centaine de mètres de là. Mais lorsqu'il les voit, l'homme se met à les insulter, et se rebelle. Dans cette affaire, le Procureur de la République n'a retenu que les faits d'outrage et de rébellion. Ce Lavallois d'une vingtaine d'années passera devant le tribunal le 21 décembre.