Lot : 11 militaires de Tarbes blessés dans un accident sur le camp d’entrainement de Caylus

Saillac, Lot, France

Onze militaires du 35eme régiment d'artillerie parachutiste de Tarbes ont été blessés ce mardi après-midi vers 15 heures dans l’accident d’un camion bâché de transport de troupe. Le véhicule qui participait à un exercice de manœuvre sur le camp militaire de Caylus se serait renversé dans un virage.

Le camion se renverse dans un virage

L’accident s’est produit sur la commune de Saillac, sur une départementale sur la partie lotoise du camp de Caylus, situé essentiellement en Tarn-et-Garonne. Vingt militaires se trouvaient à bord du camion dont le chauffeur et son passager. 11 soldats ont été blessés, dont deux plus grièvement. Les deux blessés les plus graves ont été transportés par hélicoptère vers Toulouse, les autres vers les hôpitaux de la région.

D'importants secours ont été déployés sur place, le SAMU et les pompiers des casernes de Limogne et de Caylus.