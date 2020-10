Lot : en voulant se réchauffer ils enflamment un nid de frelons

En voulant allumer le feu dans leur cheminée, des habitant de Cuzac, dans le Lot, ont eu une drôle de surprise : ils ont mis le feu à un nid de frelons, qui se trouvait dans le conduit. Heuresement, les insectes se sont échappés par la cheminée, et non dans l'habitation.

Des habitants de Cuzac, près de Capdenac-Gare, dans le Lot ont eu une drôle de mésaventure ce mardi après-midi. Les températures se rafraîchissant, ils cherchent à se réchauffer en allumant un feu sous leur cheminée. Et là, surprise : un nid de frelons, qui s'est secrétement installé dans le conduit, s'enflamme. Plus de peur que de mal : personne n'a été piqué puisque les insectes sont sortis par la cheminée pour fuire le feu, et les flammes ont rapidement été éteintes par un voisin. Les pompiers ont été alertés un peu avant 17h.