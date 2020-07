Lot-et-Garonne : l'A62 coupée pendant près d'une heure après un grave accident

L'accident a fait six blessés dont un grave, à hauteur de Calonges, sur l'A62 ce samedi en fin de journée. Une jeune femme de 19 ans a été amenée au CHU de Bordeaux en hélicoptère. L'A62 a été coupée dans les deux sens de circulation pendant une quarantaine de minutes.

D'après les gendarmes, c'est un choc particulièrement violent qui s'est produit entre deux voitures ce samedi sur l'A62 dans le sens Bordeaux-Toulouse, au niveau de la commune de Calonges. La collision a fait six blessés dont un grave. Les cinq blessés légers ont été transportés vers l'hôpital de Marmande et la jeune femme de 19 ans gravement blessée a été amenée au CHU de Bordeaux par hélicoptère. L'A62 a été fermée pendant près d'une heure.

Les deux voitures roulaient l'une derrière l'autre et allaient dans le sens de Toulouse. Elles se sont percutées sur la voie de droite vers 17h sans que l'on ne connaisse encore les raisons de l'accident. Le temps de l'intervention des secours, l’autoroute a dû être coupée dans les deux sens de circulation entre 18h30 et 19h15. L'autoroute a pu rouvrir ensuite. À 19h30, selon Bison Futé, il y avait encore plus de 2km de bouchons sur cette portion de l'A62. La circulation est redevenue fluide aux alentours de 20h. Une enquête de gendarmerie a été ouverte pour faire la lumière sur les circonstances de cet accident.