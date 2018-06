Les gendarmes du Lot-et-Garonne lancent un appel à témoin ce dimanche après un double accident qui a fait un mort et un blessé dans la nuit de vendredi 22 au samedi 23 juin.

Les faits remontent à la nuit du 22 au 23 juin. Il est environ une heure du matin quand deux adolescents qui circulent en scooter sur le territoire de la commune de Clermont-Soubiran sont renversés par une voiture. Le conducteur de ce véhicule prend la fuite en direction du Tarn-et-Garonne. Il sera interpellé quelques heures plus tard. Mais l'accident ne s'arrête pas là : une autre voiture arrive en sens inverse et percute le corps d'un des deux adolescents. Et là encore, le conducteur prend la fuite. C'est pour retrouver ce deuxième suspect que la gendarmerie du Lot-et-Garonne lance un appel à témoin.

L'un des deux adolescents, âgé de 17 ans, n'a pas survécu à ses blessures. Il est mort au cours de son transfert vers le centre hospitalier d'Agen. Le deuxième est toujours gravement blessé et soigné actuellement dans un hôpital de Toulouse. Il pourrait perdre l'usage de ses jambes.

La gendarmerie du Lot-et-Garonne demande à toute personne ayant connaissance d'éléments pouvant orienter l'enquête et permettre de retrouver le deuxième conducteur de contacter le centre opérationnel de la gendarmerie au 05.53.69.03.92.