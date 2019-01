Lot-et-Garonne : le parc Walibi à la recherche de près de 300 saisonniers

Le parc Walibi Sud-Ouest, situé en Lot-et-Garonne recrute plus de 300 saisonniers. Avec un seul critère : avoir l'esprit de service et d'équipe

Agen, France

Walibi Sud-Ouest va recruter ses saisonniers 2019. Le parc d'attractions situé à Roquefort en Lot et Garonne tout près d'Agen lance sa campagne de recrutement.

Plus de 300 saisonniers vont être recrutés. Ils devront gérer la saison estivale à partir du 20 avril (et jusqu'au 3 novembre) et accueillir les 260.000 visiteurs du parc Walibi ainsi que les 100.000 du nouvel Aqualand inauguré l'an dernier (chiffres de la saison dernière, en légère baisse par rapport à la saison précédente en ce qui concerne Walibi, pour cause de coupe du monde de foot et de mauvaise météo en début de saison).

"On recherche surtout des personnes motivées, dynamiques et qui ont en vie de travailler avec du public. Il n'y a pas de qualifications particulières requises. Il faut être dynamique et investi" dit Benoît Baylocq directeur marketing et vente au parc Walibi Sud ouest

Le parc proposera des postes allant de l'accueil aux caisses en passant par la boutique, du personnel de restauration, des agents d'attraction, ou des surveillants de baignade.

Au total, huit millions de visiteurs ont été accueillis depuis l'ouverture au public du parc il y a 25 ans.

Pour postuler :

Les candidatures peuvent être adressées tout au long de la saison à : Jobs@parcagen.fr ou par courrier à SAS Parc Agen – Château de Caudouin – CS 10022 47310 Roquefort.

Les postes proposés sont également visibles sur le site internet du parc : www.parcagen.com rubrique Jobs.