Lot-et-Garonne : plusieurs milliers de personnes à la marche blanche en hommage à la gendarme Mélanie Lemée

Plusieurs milliers de personnes sont rassemblées ce samedi après-midi devant la mairie d’Aiguillon pour le départ de la marche blanche en l’honneur de Mélanie Lemée, la gendarme renversée par un chauffard samedi dernier. Les participants sont tous vêtus de blanc. Mélanie Lemée, Normande de 25 ans, avait été affectée dans une brigade à proximité d'Aiguillon.

La jeune femme a été fauchée à un contrôle routier par un conducteur de 26 ans qui avait refusé de s'arrêter alors qu'il roulait, sans permis, à plus de 130 km/h et transportait "vraisemblablement de la cocaïne", selon le parquet d'Agen. Le suspect, au casier judiciaire chargé pour des affaires de stupéfiants et de délit routier, a été mis en examen pour "homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique" et incarcéré provisoirement.

Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a remis ce jeudi l'insigne de chevalier de la Légion d'honneur à titre posthume à Mélanie Lemée, tuée par un chauffard près d'Agen. La gendarme a été également élevée au grade de majore. "C'est la Nation, la République, la France que vous avez si bien servie qui s'incline très respectueusement devant vous et vous rend hommage", a indiqué Gérald Darmanin lors d'une cérémonie d'hommage à Mérignac (Gironde).

L'avocat du suspect, qui risque la réclusion criminelle à perpétuité et conteste l'intention de tuer, s'est inquiété de l'écho médiatique de cette affaire, demandant que son client ne soit pas "lynché". "De meurtrier à monstre il n'y pas long, et la qualification a d'ailleurs été employée sur les réseaux sociaux", avait lancé mercredi Me Edouard Martial.