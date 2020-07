Lot-et-Garonne : une gendarme de 26 ans tuée lors d'un contrôle routier, le chauffard en garde à vue

Une jeune femme gendarme âgée de 26 ans a perdu la vie lors d’un contrôle routier ce samedi soir 4 Juillet , elle a été percutée vers 21h30 sur la route départementale 813 sur la commune de Port-Sainte-Marie, à une vingtaine de kilomètres à l’ouest d’Agen.

Selon la Dépêche du midi, la jeune gendarme aurait eu la jambe arrachée tout ou en partie au niveau de l'aine en raison du choc avec un véhicule. Elle se serait trouvée en arrêt cardio-vasculaire et serait décédée par la suite, sans pouvoir être transportée.

Le chauffard interpellé

Le conducteur qui l’a heurté a été rapidement interpellé après les faits, il est en garde à vue. Le parquet a prévu de communiquer plus en détail dimanche matin sur les circonstances du décès.

La jeune femme fait partie de la brigade de gendarmerie d'Aiguillon, commune proche de Port-Sainte-Marie.

Sur sa page Facebook, la gendarmerie du Lot-et-Garonne s'est dite "meurtrie" par le "décès en service" d'une "camarade" et a exprimé sa "profonde émotion à l'endroit de la famille, des proches et de nos camarades du Lot-et-Garonne frappés durement en ces terribles circonstances". Elle a précisé qu'"aucun commentaire sur l'enquête et les investigations en cours" ne serait fait.