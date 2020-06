Lot : il meurt dans l'incendie de sa maison en voulant sauver ses parents

Terrible fait divers dans la nuit de jeudi à vendredi à Sarrazac, à la frontière du Lot et de la Corrèze. Un père de famille de 45 ans est décédé en voulant porter secours à ses parents vivant au premier étage de la maison en feu.

Il part au secours de ses parents

L'incendie s'est déclaré vers 2 heures du matin dans cette maison en pierre d'une surface de 200m2. Le feu part du 1er étage, où résident les grands-parents âgés de 78 et 86 ans. Le fils, habitant au rez-de-chaussée de la maison avec sa femme et sa fille de 47 et 26 ans, court alors à l'étage pour secourir ses parents potentiellement prisonniers des flammes. Il ne parvient pas à les retrouver et pour cause le couple est déjà sorti de la maison.

Les pompiers ont utilisé la grande échelle pour éteindre l'incendie - Stéphane Frauziol – Les Pompiers du Lot

Piégé par les flammes

Désemparé, le fils fouille toutes les pièces de l'étage jusqu'au grenier. Il est pris au piège des flammes. Son corps est retrouvé par les pompiers du Lot dans maison.

Ils ont utilisé quatre lances à incendie dont une à partir de l’échelle aérienne pour circonscrire le sinistre. Tragique destin pour ce père de famille de 45 ans. Son père, sa mère, sa fille et sa femme s'étaient déjà mis à l'abri du brasier qui lui a été fatal.

35 pompiers ont lutté contre l"incendie qui a embrasé la maison à Serrazac dans le nord du Lot - Stéphane Frauziol – Les Pompiers du Lot

Au total, 35 sapeurs-pompiers en provenance des Centres d’Incendie et de Secours des Quatre Routes, de Brive-la-Gaillarde (19), de Gourdon, de Bretenoux, de Cahors, de Cazals, de Gramat, de Martel, de Souillac et de Sousceyrac ont participé à cette opération.