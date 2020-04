Lot : l'appel à la prudence des pompiers après 18 départs de feu de végétation

Avec les conditions météorologique que connait le Lot depuis quelques jours et avec le confinement, de nombreux Lotois procèdent à des brûlages de déchets vert ou à des écobuages. Le nombre d’interventions pour feu de végétation a augmenté de manière significative selon les pompiers du Lot.

En effet depuis le début du confinement les services d'incendie et de secours ont dû intervenir sur 18 départs de feu qui auront détruit, au total, un peu plus de 8 hectares. Ils en appellent donc au civisme des Lotoises et de Lotois, à la prudence et au respect des règles.

Le brûlage des déchets des parcs et jardins des particuliers interdit en tout temps

La réglementation départementale dans ce domaine est très stricte. Le brûlage des déchets des parcs et jardins des particuliers et des collectivités est interdit en tout temps, ces déchets doivent donc être valorisés sur place (compostage, broyage) ou conduits en déchetterie équipée. Les feux de chantiers sont interdits en tout temps. Et l’écobuage (brûlage de végétaux en place) des résidus de cultures est proscrit.

L’usage du feu reste toutefois autorisé pour la destruction de déchets végétaux par certaines professions (pépiniéristes, forestiers, agriculteurs), sous conditions (vitesse du vent, surfaces, surveillance etc…) et ce jusqu'au 15 juin. La Gendarmerie du Lot rappelle que les contrevenants sont passibles d’une amende de 450€.