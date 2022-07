Lot : la virée entre amis vire au drame, un retraité de 68 ans décède après avoir été éjecté de sa moto

C'est une sortie entre motards qui vire au drame ce dimanche après-midi dans le Lot. Un homme de 68 ans est mort après avoir été percuté par un membre du groupe avec lequel il faisait une virée.

Un groupe de 13 motards

Ils sont tout un groupe de motards, 13 au total, un groupe d'amis Facebook en virée loisirs explique la gendarmerie. Ils font une balade Montauban-Cahors et retour Montauban.

Et c'est sur la D820 au niveau de la commune du Montat que le drame se noue. A l'approche d'un rond-point il y a un ralentissement, l'un des motards, un retraité de 68 ans au guidon d'une BMW 1200 RT percute celui qui le précède et est éjecté vers les rails de sécurité.

Les pompiers et le Samu tentent de le réanimer en vain.

Quatre morts en un mois dont trois motards

La gendarmerie se désole d'un bilan mortel élevé sur les routes du Lot en ce mois de juillet. Il se monte à quatre morts dont trois motards. Le premier remonte à début juillet un face à face avec une voiture entre Lalbenque et Cahors, le deuxième quelques jours plus tard au cours d'un scénario similaire à Cressensac avec un jeune de 20 ans qui laisse la vie et enfin à Capdenac le scénario encore dans toutes les têtes de ce chauffeur routier emporté par sa remorque qui fait une chute vertigineuse de près de 100 mètres.