Lot : un camion de 40 tonnes s'engage sur un pont limité aux 16 tonnes, l'ouvrage fermé à la circulation

Le pont de Touzac, sur la RD8 près de Libos (Lot) est fermé à la circulation jusqu'à nouvel ordre depuis ce vendredi après-midi. Il a été endommagé par un camion dont le chauffeur n'a pas respecté la limitation de poids sur l'ouvrage. Le pont suspendu est limité aux poids lourds de moins de 16 tonnes, le sien en pesait une quarantaine.

Le véhicule passe tout juste entre les deux premier piliers. "Suite à ce passage, des dégradations ont été constatées", explique le Département du Lot sur Facebook. "Une inspection du pont, avec une nacelle, sera réalisée dans les jours à venir pour établir un diagnostic qui dira si la circulation peut être rétablie", détaille le message.

En attendant, une déviation est mise en place via la RD8, la RD811 et la RD58 (Duravel et Vire-sur-Lot).