Lot : un chasseur grièvement blessé après une chute de plusieurs mètres

Par Bénédicte Dupont, France Bleu Occitanie et France Bleu Périgord

Au nord du Lot, ce dimanche 30 décembre, les pompiers ont secouru un chasseur qui a fait une chute de plus de six mètres en pleine forêt. Il a fallu la venue du Groupe de Reconnaissance et d’Intervention en Milieu Périlleux (Grimp). La victime est grièvement blessée.