Cahors, France

Quelques jours après le scandale qui a éclaté à Strasbourg, avec la mort de Naomi Musenga, une jeune fille qui n'avait pas été prise au sérieux par l'opératrice du Samu, nos confrères de France 3 révèlent qu'une famille de Concots porte plainte contre le Samu du Lot. Cette fois, l'affaire concerne un homme de 70 ans qui souffrait d'emphysème. Selon son épouse, le Samu aurait tardé à intervenir, ce qui aurait provoqué la mort de son mari. Annie Orget a donc porté plainte pour non-assistance à personne en danger.

La colère de la famille

Ce 30 mars, il est 19h45 quand Annie compose le 15. Son mari est "dans un état critique", dit-elle. Au bout du fil, l'opérateur lui conseille d'augmenter le taux d'oxygène de l'appareil de Jacques. Quelques instructions qui ne correspondent en rien à l'état d'urgence dans lequel se trouvait le septuagénaire, selon sa fille, Muriel : "Quand ma mère a appelé la première fois, mon père était dans un état critique et il avait besoin d'être pris en charge." Mais ce n'est pas seulement ce qui provoque la colère de Muriel : "Après le premier appel, ils ont dit à ma mère qu'ils rappelleraient dans une heure. Mais ne voyant pas l'appel arriver, et voyant l'état critique de mon père, c'est ma mère qui a dû rappeler." Lors du second appel, l'opérateur prévient un médecin de garde qui mettra plus de 40 minutes à arriver depuis Villefranche-de-Rouergue. En voyant Jacques, le médecin prévient les urgences, mais il est déjà trop tard. Malgré les tentatives de réanimation, Jacques s'éteint peu après minuit.

La réponse du Samu

De son côté, le Samu du Lot se défend. Selon eux, Annie a bien composé le 15 sauf que son appel n'a pas été pris en charge par le SAMU mais par la médecine libérale. C'est ce qu'affirme le Docteur De Breu : "On fait un amalgame. Cet appel a été régulé par la médecine libérale, et non par le SAMU. Cela a été fait conformément aux bonnes règles."

Le SAMU aurait envoyé un courrier à la famille pour éclaircir cette affaire. Le parquet de Cahors a ouvert une enquête.