Lot : une femme soupçonnée du vol de près de 200 bouteilles d'alcool chez un caviste de Puybrun

"La cave de la Bastide", à Puybrun dans le nord du Lot, a été victime d'un cambriolage de grande ampleur : plus de 200 bouteilles dérobées dans la nuit du 25 au 26 novembre. Le butin a été retrouvé à Condat, et une femme a été interpellée et placée en garde à vue.