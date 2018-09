Le loto du patrimoine "n'est pas l'alpha et l'oméga" pour financer la sauvegarde du patrimoine français, a expliqué ce samedi Stéphane Bern, chargé par Emmanuel Macron de la sauvegarde du patrimoine en péril. "Je vais récolter au mieux 22 millions d'euros, c'est une goutte d'eau, mais ça créer un élan", poursuit l'animateur télé. Invité de France Inter, il s'est toutefois dit "très heureux de la mobilisation des Français" : "Mon signal a été entendu, ça a créé un sorte d’électrochoc dans la société, parce que je suis dévasté de voir qu'on massacre le patrimoine en France, et pas seulement le bâti."

"Excellents résultats"

Emmanuel Macron a salué samedi "les excellents résultats" de la mission menée par Stéphane Bern pour la défense du patrimoine, qui démontrent selon lui "l'engouement" des Français à "redonner vie" aux lieux historiques. Le chef de l'État, avec l'animateur télé et son épouse a visité la villa Viardot à Bougival (Yvelines), l'un des "lieux emblématiques" de la mission Bern en Île-de-France.

22 dossiers vont bénéficier des recettes des jeux

Une partie des recettes des tickets à gratter, en vente depuis début septembre, et du Loto du patrimoine sera versée à la sauvegarde de plusieurs monuments en péril sur le territoire français. "C'est un part de l'État qui au lieu d'aller aux anciens combattants ou aux associations sportives, et bien ira au patrimoine. Et moi dans ce domaine je m'y connais, les 22 dossiers [sélectionnés pour bénéficier des restaurations], je les connais tous", explique Stéphane Bern, qui justifie son engagement : "J'ai découvert la France par son patrimoine et je le fait encore (...) Dans beaucoup de territoires ruraux, le patrimoine est très important. Les gens me disent : 'Faites quelque chose pour nous !'".

14 millions d'euros de mises

Au total, avec 14 millions d'euros de mises, le Loto du patrimoine a engrangé 30 % de mises en plus par rapport à un tirage classique, indique la Française des jeux. "Uniquement grâce à ce tirage, grâce à la mobilisation des Français, c'est plus de 3,5 millions d'euros qui vont financer le patrimoine français en péril" souligne la PDG de la FDJ, Stéphane Pallez.