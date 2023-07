Loudéac : 7 jeunes interpellés après des dégradations dans le centre ville

Sept personnes soupçonnées de dégradations dans la ville de Loudéac dans les Côtes d'Armor dans la nuit de samedi à dimanche dernier ont été interpellées, indique dans un communiqué le procureur de Saint-Brieuc.

ⓘ Publicité

Ce soir là, les forces de l'ordre sont intervenues pour des feux de poubelles allumés place du Champ de Foire et des tags ont été retrouvés sur des biens publics. Sur place, un premier mis en cause est interpellé et les gendarmes découvrent des cocktails molotov, de l'essence, des bouteilles vides et un pistolet d'alarme non loin.

7 interpellations dont celles de 4 mineurs

Les gendarmes de Loudéac interpellent ensuite six autres individus grâce notamment aux images de vidéosurveillance. Sur les sept personnes interpellées, trois sont majeures. Deux seront jugées pour dégradations le 2 août. Le troisième écope de 70h de Travail d'intérêt général.

Trois mineurs de 16 à 17 ans seront eux jugés ultérieurement devant le tribunal pour enfants. Pour le dernier mis en cause, l'enquête se poursuit.