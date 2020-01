Le businessman Louis Lagassé condamné à trois ans de prison ferme par le tribunal de Quimper

Quimper, France

L'homme d'affaires canadien Louis Lagassé, dont le procès avait eu lieu à Quimper en octobre dernier, est reconnu coupable d'abus de biens sociaux, de délit de banqueroute et d'entrave au comité d'entreprise. Le tribunal correctionnel de Quimper l'a condamné à trois ans de prison ferme, comme l'avait requis le procureur, et 375 000 euros d'amendes.

Soulagement pour les anciens salariés

Le businessman est par ailleurs interdit définitivement d'exercer une profession commerciale ou industrielle. Ce jugement est un soulagement pour les anciens salariés. "Ils sont soulagés parce que la décision rendue est sévère. Mais _ce n'est pas non plus énorme quand on pense aux plus de 30 millions d'euros détournés_" rappelle maître Dominique Le Guillou-Rodrigues, l'avocate du comité d'entreprise.

Louis Lagassé n'est pas en France

Celui qui avait repris un ancien site EADS, à Douarnenez, en 2005, avait ensuite siphonné les comptes, en détournant plus de 30 millions d'euros et conduisant au licenciement de 39 personnes. Il était présent lors de son procès, mais il n'est actuellement plus en France. Il a dix jours pour faire appel de la décision du tribunal.