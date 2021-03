Louna, séparée de ses parents pour un défaut de diagnostic : le CHRU de Nancy devant la justice

Ils espèrent obtenir réparation. Les parents de Louna demandent à la justice de reconnaître la responsabilité du CHRU de Nancy dans l'erreur de diagnostic qui les a séparés de leur fille pendant plusieurs années. En cause : des soupçons de maltraitance alors que le bébé souffrait d'une maladie orpheline. L'audience avait lieu, ce jeudi matin, devant le tribunal administratif de Nancy.

Séparés pendant plus de 3 ans et demi

L'affaire remonte à 2012 : lors d'une consultation, l'équipe médicale du CHRU de Nancy découvre la petite Louna couverte d'hématomes et conclut à une affaire de maltraitance. Or la fillette souffre d'un angiodème héréditaire, une maladie orpheline héritée de sa mère, qui se traduit par des plaques rouges sur le corps. Le cauchemar commence pour les parents qui habitent alors Rambervillers dans les Vosges. Ils sont mis en examen pour maltraitance et leur fille placée dans une famille d'accueil. Il leur faudra attendre 2015 pour être mis hors de cause et un an de plus pour récupérer leur fille.

Une histoire poignante qui a fait l'objet d'un téléfilm et d'un livre. Aujourd'hui, le couple vit en Isère. Yoan et Sabrina Bombarde ont porté plainte contre les médecins experts et contre le CHU en tant que personne morale.

Yoan et Sabrina Bombarde ont récupéré leur fille en 2015, après 3 ans et demi de séparation © Maxppp - LP/ Sarah Andersen