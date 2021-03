Loups évadés près de Perpignan : les animaux auraient été maltraités en Lettonie

Sa parole était attendue. La direction du parc Ecozonia publie ce mardi un long communiqué pour détailler les résultats d'enquête. Cinq semaines après l'évasion de quatre loups fraîchement arrivés dans le nouveau parc animalier des Pyrénées-Orientales, Ecozonia se défend et dénonce des faits de maltraitance survenus dans le parc d'origine des six loups, le Riga Zoo, en Lettonie. Dans les semaines qui ont suivi l'évasion, trois des loups ont été retrouvés et abattus. Le dernier animal reste encore dans la nature.

L'audit, réalisé début février, retrace le parcours des canidés, depuis le zoo de Riga jusqu'au parc Ecozonia. Le parc "a reçu des informations inexactes ou partielles sur de nombreux points par Riga Zoo, notamment concernant la non-divulgation d'information sur le comportement des animaux malgré les nombreuses demandes par mail", écrit la direction.

L'un des loups surnommé "Psycho"

Parmi les six canidés arrivés de Lettonie, l'un d'eux se montrait visiblement agressif. "L'animal n'avait pas peur des humains" et "cette information primordiale n'a pas été révélée au préalable à la direction d'EcoZonia."

Selon la direction du nouveau parc des Pyrénées-Orientales, Psycho aurait été élevé "à la main, dans des habitations humaines" ; il considère donc l'homme comme un semblable avec lequel il peut rivaliser. D'autre part, "les loups ne connaissaient pas la clôture électrique contrairement à ce qui avait été indiqué par Riga Zoo."

"Les animaux ont été transportés dans des conditions [...] contraires au bien-être animal."

Dans son communiqué, la direction d'Ecozonia poursuit le récit de l'arrivée des loups. "Des signes cliniques (crocs cassés, griffes arrachées) et l'état des caisses de transport (trappe lacérée et gamelle en inox éventrée) témoignent du stress important qu'ont subi les animaux."

Le parc animalier dénonce les conditions "intolérables" de transport, avec un voyage bien plus long que la normale. La direction pourrait déposer plainte.

L'enclos du parc adapté

L'audit révèle que la conception de l'enclos réservé aux loups dans le parc Ecozonia est "adaptée" et n'a jamais posé problème dans d'autres parcs zoologiques. "Les dimensionnements du grillage, le diamètre de son fil et sa qualité, ne sont pas en cause." Il a quand même été décidé de renforcer l'intégralité des clôtures d'Ecozonia.