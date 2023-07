Lourdes : Douze jours après sa disparition, les recherches continuent pour retrouver José, le pèlerin espagnol

Sa disparation remonte à douze jours, mais la police de Lourdes n'a trouvé que quelques traces du passage de José de Arcos, un pèlerin espagnol de 74 ans. Ces maigres indices ont été trouvés entre la forêt de Lourdes et le Gave de Pau, mais n'ont pour l'instant pas permis de localiser le disparu. Le septuagénaire faisait partie d'un groupe de visiteurs, tous espagnols, venu voir le sanctuaire de Lourdes. Il se serait séparé du groupe en fin de matinée. Les autres touristes se sont inquiétés de ne pas le revoir à la pause-déjeuner et ont prévenu les secours. Mais les policiers n'étaient pas au courant que le disparu souffrait d'un début de maladie d'Alzheimer et n'ont donc pas déployé d'importants moyens de recherche avant 24 heures.

Malgré les chiens, les hélicoptères et les drones équipés de caméras thermiques, la police n'est parvenue qu'à retrouver quelques vêtements appartenant à José de Arcos. Des battues ont été organisées pour ratisser le secteur et des plongeurs ont sondé le fond du Gave, sans autres nouvelles pour l'instant. Une source proche de l'enquête affirme qu'il ne faut négliger aucune piste, mais que les chances de le retrouver vivant sont plus minces de jour en jour.