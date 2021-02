Lourdes peines pour une tentative de vol chez un maraîcher de Pézenas

Jusqu’à 8 ans de prison pour un groupe de 6 malfaiteurs qui avaient tenté de braquer un maraîcher de Pézenas en octobre 2016. Ils étaient jugés vendredi par le tribunal correctionnel de Béziers (Hérault). C'est un détail qui avaient permis de les retrouver, une casquette abandonnée sur place par un des auteurs venu repérer les lieux et puis ensuite des rapprochements avec des faits similaires commis à Perpignan (Pyrénées-Orientales).

La victime s'était défendue

C'est le 2 octobre 2016 vers 20h que deux hommes cagoulés, gantés et armés de fusils à canon sciés avaient fait irruption dans la maison du maraîcher. Le commerçant était parvenu à maîtriser l'un des agresseurs avant de recevoir des coups de crosse porté par le second qui avait ensuite pris la fuite sans rien voler. Un complice l'attendait dehors dans une voiture. Ce sont des membres de la famille de la victime qui les avaient renseigné.

De 1 an à 8 ans de prison

Le commanditaire âgé de 43 ans qui nie les faits écope de la plus lourde peine, 8 ans de prison. Il avait déjà été condamné à 18 ans de réclusion criminelle par une cour d'assises pour les faits de Perpignan. Les 3 hommes qui se sont rendus sur les lieux du vol ont été condamnés à 4, 3 et 2 ans de prison ferme. Les deux personnes qui les avaient renseigné écope de 1 an ferme.