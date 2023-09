Lourdios-Ichère : une femme de 79 ans retrouvée morte la tête coincée dans la fenêtre de sa voiture

Elle habitait Lourdios-Ichère depuis 1 an et demi. Cette femme de 79 ans vivait dans un logement social de l'office de l'habitat. Alors qu'elle ne donnait plus signe de vie et ne répondait pas aux appels, ses voisins ont décidé de rentrer pour s'assurer que tout allait bien. Ils ont alors découvert son corps sans vie, la tête coincée dans la fenêtre de la portière conducteur de sa Fiat 500. Les voisins ont été interrogés par la gendarmerie. L'enquête a été confiée à la brigade de recherche d'Oloron et à la Section de recherche qui doivent déterminer s'il s'agit d'un accident ou d'un acte criminel.

ⓘ Publicité