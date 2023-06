Louvigny : le projet de salle de spectacles toujours en suspens aux portes de Caen

Les vedettes à Louvigny, c'est non pour les habitants. Ce projet de salle de spectacle de 600 à 1200 places devait être construit à la place de l'ancienne salle de squash. Ce à quoi s'opposent les riverains depuis la présentation du projet en février 2020. Un problème de stationnement et de trafic sauvage les soirs d'événements sont pointés du doigt depuis le premier permis de construire en septembre 2019.

"Notre préoccupation est de savoir ce que va devenir ce bâtiment à l'entrée de Louvigny"

Un projet entrepris par la mairie de Louvigny, en collaboration avec la Société SCI Dernier Rappel, et son gérant, Patrice Godfroy, en charge de la transformation, mais également propriétaire de l'ancienne salle de sport. Un financement donc, en grande partie privé, la mairie n'ayant pas le monopole sur le futur site.

Pour le maire, Patrick Ledoux, cette opposition au futur site, pose toutefois des questions : "Notre préoccupation est de savoir ce qu'il va se passer, ce que va devenir ce bâtiment à l'entrée de Louvigny." Patrick Ledoux se voulait en effet, grandement impliqué dans ce projet en proposant un deuxième permis de construire, validé le 7 avril 2021, avec des ajustements, notamment des règles de stationnement pour faciliter l'accès et ainsi rassurer la population. Ce qui n'a toutefois pas convaincu les habitants, qui ont déposé des recours. Le tribunal administratif les a alors examinés depuis le 16 mai dernier.

"Si il y avait un appel, on serait assez serein"

Interrogé sur la question, Maitre Charles Soublin, avocat des riverains, se veut confiant quant à une prochaine décision à venir de la mairie et de Patrice Godefroy. "Nous trouvons la décision du tribunal administratif conforme aux droits", laissait-il entendre, en pointant tout de même du doigt les promesses irréalisables énoncées par le porteur du projet. En effet, Patrice Godfroy a promis que cette salle sera majoritairement réservée aux stand-ups et aux conférences, ce que ne croit absolument pas l'opposition, d'un air ironique : "Si Monsieur Godefroy aura la possibilité de mettre un concert de musique pour sa salle, il le fera". Car pour l'avocat, il n'y a pas de raison de se priver d'un bel événement, il craint que les habitants ne soient pas prévenus des éventuelles programmations, ni même de l'horaire de celles-ci. Le point culminant ayant fait grandement débat est la question du stationnement qui allait être insurmontable, au vu de la capacité de l'enceinte, sur une parcelle très petite, laissant place alors aux stationnements urbains sauvages et à la perturbation des activités environnantes au sein de la zone artisanale et commerciale.

La mairie et Patrice Godfroy ont deux mois pour faire appel de la décision qui n'est pas encore prise. Selon Patrick Ledoux, les deux parties doivent encore se réunir pour discuter d'une décision commune. Le sort de l'ancienne salle de squash, laissé à l'abandon depuis le covid, reste donc à déterminer.