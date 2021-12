Lozère : deux obus découverts dans un collège

Deux obus découverts dans une annexe du collège Saint-Privat à Mende. Aucune évacuation n'a été nécessaire, les obus datant de 1914 étaient désamorcés. Les services déminages de Montpellier devraient venir les chercher dans les prochains jours. Les deux engins ont été trouvés par le directeur de l’école Jean-Marie Bonhomme : "en fait, ce qui s'est passé, c'est que mercredi, dans un bâtiment désaffecté du collège, on a trouvé deux obus de la guerre de 1914 dans des combles. Par précaution, on est allé signaler à la police, le commissaire de police a pris en photo les obus et à adresser les photos au service de déminage. Pour s'assurer qu'il n'y ait pas de danger et voilà, le service de déminage. Le service nous a confirmé qu’il n'y avait pas de danger."