Premières grosses cueillettes de cèpes dans le nord de la Lozère

Le cèpe est le roi des champignons et en ce moment, il pointe le bout de son nez en Lozère. Mieux vaut être rapide et marcher à pas de loup pour ne pas se faire piquer son coin à cèpes. Saïd Makhloufi est allé à la rencontre des cueilleurs de cèpes au Lac de Charpal dans le nord du département. En ce mardi matin, ils sont nombreux à se balader dans les bois autour du lac de Charpal : "Je viens tous les jours depuis une semaine ", explique Serge retraité e 70 ans. "La saison s’annonce très bonne, mais aujourd’hui, il y a beaucoup de monde et surtout des touristes."



Le reportage de Said Makhloufi Copier

Le fruit de la cueillette d’un groupe de jeune gardois © Radio France - SAID MAKHLOUFI

Le long de la route qui mène au lac de Charpal, on trouve des dizaines de voitures garée sur le bas-côté. Les plus jeunes comme Nathan sont venu à l’aube pour être sûr de ne tomber sur personne : "Avec mes copains, on vient tous les matins vers 5 h et on trouve beaucoup de cèpes surtout au bord des routes".