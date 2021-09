Lozère : une jeune femme gravement blessée dans un accident de chasse

L’accident a eu lieu le week-end dernier. La jeune femme chassée le petit gibier avec son compagnon et un ami. Durant la partie de chasse, elle s’éloigne du groupe sans prévenir. Au même moment, l’ami du couple pense voir du gibier et tire une cartouche qui contient plusieurs balles de plombs. Il touche gravement la jeune femme à l’œil. Elle a été transportée au CHU de Montpellier. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances de l’accident et si toutes les règles de la pratique de la chasse ont été respectées. Il s'agit du 1er accident de chasse depuis l’ouverture il y a deux semaines.