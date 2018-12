Luant : un accident fait un mort et deux blessés

Vers minuit moins dix sur la commune de Luant, un automobiliste a perdu le contrôle de sa voiture. Une sortie de route qui a fait un mort et deux blessés.

Châteauroux, France

La nuit dernière, vers minuit moins dix sur la commune de Luant, un automobiliste a perdu le contrôle de sa voiture sur une ligne droite de départementale 80 qui relie Lothiers. Avant de finir sa course dans le fossé, le véhicule a percuté une buse en béton et un poteau electrique. Trois hommes se trouvaient dans la voiture. L'un d'eux, agé de 38 ans, a été tué ; les deux autres agés de 17 et 20 ans ont été blessés dont un grave.