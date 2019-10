Lubrizol : "L'incendie s'est déclaré à l'extérieur", affirme le PDG américain devant les députés

Près d'un mois après l'incendie à l'usine Lubrizole à Rouen, le PDG du groupe américain a affirmé mardi devant la mission d'information de l'Assemblée nationale que, selon ses informations, le sinistre s'était déclaré à l'extérieur du site.

"Toutes les informations dont nous disposons indiquent que l'incendie s'est déclenché à l'extérieur de nos installations, mais nous attendons d'en connaître exactement la source et la cause", a déclaré Eric Schnur devant les députés. "J'ai pu voir deux vidéos après l'incendie qui nous portent à penser que l'incendie a démarré hors de notre site", a ajouté le PDG de Lubrizol, avant de souligner que l'entreprise participait pleinement à l'enquête en cours.

L'usine Lubrizol de Rouen était doté d'un système d'alarme incendie et de vidéo. "Toutes ces informations sont disponibles", a souligne Eric Schnur, "j'insiste sur le fait qu'il faut que nous connaissions la source et la cause de l'incendie pour tirer les enseignements de ce type d'accident à l'avenir".

"Nous voulons être de bons voisins"

Le PDG de Lubrizol a aussi assuré que son groupe assumerait sa part des indemnisations pour dédommager les agriculteurs mais aussi le secteur touristique. Mais il n'a pas précisé de montant devant les députés.

"Je n'ai pas de budget, nous souhaitons être de bons voisins, nous souhaitons aider", a expliqué Eric Schnur. "J'ai engagé des millions d'euros et je le ferai encore plus si c'est nécessaire, nous voulons travailler avec les autorités locales", a-t-il ajouté.

Dans l'après-midi, le PDG du groupe Lubrizol Eric Schnur est appelé à s'exprimer devant la commission d'enquête du Sénat, présidée par le sénateur centriste de l'Eure Hervé Maurey. Cette commission se rendra jeudi à Rouen pour visiter le site.