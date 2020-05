Lubrizol : l'incendie serait-il parti d'un vestiaire de la société voisine Normandie Logistique ?

L’incendie qui a ravagé l’usine chimique Lubrizol le 26 septembre 2019, à Petit-Quevilly et Rouen, serait-il parti de la société voisine Normandie Logistique ? Le journal Le Monde, qui a eu accès au dossier d’instruction de l’enquête pénale, confiée au pôle santé publique du tribunal de grande instance de Paris, explique que le feu serait parti des entrepôts de la société voisine Normandie Logistique. Ce sont plus précisément "deux radiateurs" situés dans un vestiaires des entrepôts de Normandie Logistique qui sont visés. Une information que le media d'investigation "Le Poulpe" avait déjà sortie le 27 avril dernier.

Le Monde cite les enquêteurs avec notamment cette phrase : "A ce stade des investigations, aucun élément permettant de déterminer les causes de l’origine de l’incendie n’a pu être mis en exergue. Cependant, la localisation du vestiaire de la société Normandie Logistique par rapport à la zone de départ de feu, sa vétusté, la présence de deux radiateurs électriques sur lesquels des vêtements auraient pu être posés afin de les sécher, laisse place à des interrogations."

Un local vétuste

"D’après les descriptions des salariés de NL, ce local, qui servait aussi pour une pause-café ou déjeuner, prenait l’eau par la toiture depuis plusieurs années [...] et tous les appareils électriques (les fameux convecteurs, un vieux frigo, un micro-onde, une cafetière et une télé) étaient branchés sur une même multiprise, rapporte Le Monde. "Dans leurs auditions, les salariés de NL insistent sur la "vétusté" et le "manque d’entretien" des locaux", poursuit le journal. Normandie Logistique, contrairement à Lubrizol, n’était pas classée Seveso et les contrôles y étaient donc moins nombreux.

Une hypothèse pour les enquêteurs

Selon nos informations, les constats ont bien établi que le vestiaire était en mauvais état. Mais la piste d'un départ de feu est une des hypothèses, rien ne vient l'étayer. "On ne peut pas dire que des vêtements posés sur les radiateurs ont déclenché l'incendie" nous affirme-t-on de source proche de l'enquête.

Contacté par France Bleu Normandie, Maître Gregoire Leclerc, avocat représentant environ 160 parties civiles ayant porté plainte contre X, se dit "surpris par les informations révélées par Le Monde". Des informations qui selon lui ne "collent pas" avec "le sens du vent cette nuit-là et la position de Normandie Logistique". Il indique également que d'autres "pistes plus sérieuses" sont envisagées par les enquêteurs.

Normandie Logistique, contactée par le quotidien, n’a pas répondu à ses sollicitations. Depuis l'incendie il y a huit mois, les deux voisins se renvoient la balle : selon les responsables de Lubrizol, l’origine du feu ne peut venir que de leur voisin. Quant à Christian Boulocher, directeur de Normandie Logistique, placé sous le statut de témoin assisté, "le départ de l’incendie ne peut pas provenir de notre site". Dans l'enquête, qui est toujours en cours à notre connaissance, la société Lubrizol est mise en examen.