Lucas Canuel lance un appel au président de la République pour réintégrer les sapeurs-pompiers

Lucas Canuel, sapeur-pompier de l'Hérault de 28 ans, grièvement brûlé dans l'incendie mortel de Gabian le 10 août 2016 se bat toujours pour devenir pompier professionnel. Le corps des sapeurs pompiers de l'Hérault, ainsi que le président du conseil départemental, ont donné leur accord pour que Lucas Canuel intègre un poste d'opérateur téléphonique, compatible avec son handicap. Mais l'administration de la sécurité civile continue elle de s'y opposer.

Aujourd'hui, il lance un appel à Emmanuel Macron et Gérald Darmanin. Dans une vidéo publiée sur facebook où il parle face caméra pour rendre visibles son visage et ses mains brûlées, il invite le président de la République et le ministre de l'Intérieur à venir à Gabian le 10 août prochain pour participer à la cérémonie en hommage à Jérémy Beier, jeune sapeur-pompier de 24 ans, décédé et aux autres sapeurs-pompiers blessés en luttant contre ce feu.

"Les lois existent mais elles ne sont pas appliquées, je suis la dernière roue du carrosse."

"Ça fait six ans que je me bats contre l'État français pour être reconnu sapeur pompier professionnel. Les lois existent, c'est possible, mais elles ne sont pas appliquées. Moi, j'ai l'État français qui vient me dire "vous ne pouvez pas être sapeur-pompier professionnel parce que vous êtes handicapé". Je suis handicapé aussi lourdement parce que je suis allé chercher un collègue sapeur-pompier professionnel. Moi, j'ai servi la République et aujourd'hui, c'est la République qui se sert de ces lois pour m'exclure de celle-ci. Et je trouve que c'est inadmissible. On ne peut pas dire que le sapeur-pompier volontaire, c'est la première roue du carrosse quand il y a un feu et ensuite quand il lui arrive quelque chose lui dire "Désolé, vous êtes la dernière roue du carrosse". Je pense que les choses doivent changer. Monsieur le ministre, Monsieur le président de la République des sapeurs-pompiers de l'Hérault, je vous attend à Gabian le 10 août. "

"On a été sacrifiés sur l'autel de l'économie."

"Vous avez vu sur le feu de Gironde ? Notre système de sécurité civile a montré ses limites, d'abord matérielles et ensuite humaines. Le problème matériel, c'est un problème que je connais très bien parce que quand j'ai eu mon accident de service, on était dans un camion au feu de forêt qui avait 20 ans et qui ne disposait pas de tous les équipements de sécurité de dernière génération. Et on nous a envoyés au feu quand même. Lorsqu'on a crié au secours et demandé des avions, il n'y en avait pas. On s'est retrouvés dans une situation dans laquelle on n'aurait jamais dû se retrouver. Le malheur, c'est qu'on a été des sapeurs-pompiers sacrifiés sur l'autel de l'économie et ça, c'est inadmissible. "

