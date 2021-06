Lucas Tronche : "Accident, suicide, ou altercation (..) nous n'en savons rien", Procureur de la République

Que s'est-il passé à Bagnols-sur-Cèze (Gard), le 18 mars 2015 ? La découverte d'ossements et de débris de vêtements ce jeudi matin relance complètement l'enquête sur les causes de la disparition de Lucas Tronche. Le sac à dos retrouvé est "identique à celui qu’il portait au moment de sa disparition", ainsi que des "bouts de tissus de doudoune" similaires. Selon le Procureur de la République de Nîmes, Eric Maurel, "il y a un certain nombre d'éléments de vraisemblance permettant de penser que l'on a peut-être retrouvé la trace de ce malheureux enfant et qu'on a peut-être des débris humains qui correspondraient à son corps".

Analyse génétique

La juge d'instruction va ordonner très rapidement des examens médico-légaux des ossements humains, probablement aussi une analyse génétique.

"La présence de ces éléments, et de ces ossements, ne permet pas de savoir comment ils sont arrivés là. Quelle est la genèse des faits ? Est-ce que c'est un accident ? Est-ce que c'est une chute accidentelle ? S'agit-il d'un suicide ? Ou bien, est-ce qu'il a pu y avoir une altercation et la victime aurait été poussée ? Pour l'instant, nous n'en savons rien". Eric Maurel, Procureur de la République de Nîmes