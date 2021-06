Lucas Tronche : "Nous aurons beaucoup de mal à déterminer ce qu'il s'est réellement passé", Eric Maurel

Six ans après la disparition de Lucas Tronche, et même s'il faut encore en attendre la confirmation, les restes découverts ce jeudi tout près de son domicile laissent planer peu de doute : ils pourraient bien être ceux de l'adolescent de 15 ans mystérieusement disparu en mars 2015.

Il était ce vendredi matin l'invité de nos confrères de France Info. Eric Maurel, le procureur de la République de Nîmes confie clairement : "Nous aurons beaucoup de mal à déterminer ce qu'il s'est réellement passé" après la découverte d'ossements, des débris de vêtements et un sac à dos jeudi à Bagnols-sur-Cèze (Gard), à proximité du domicile de Lucas Tronche, un adolescent porté disparu depuis 2015.

"Nous n'avons pas d'éléments qui nous permettent de dire s'il s'agit d'une chute accidentelle, d'un geste suicidaire ou si, si c'est bien Lucas Tronche, ce jeune homme a rencontré une tierce personne et qu'éventuellement, il ait put être poussé dans le vide. Nous restons sur toutes les hypothèses de travail", indique le procureur.

Des analyses sont en cours et toutes les hypothèses sont explorées, même si le temps ne joue pas en la faveur des enquêteurs. Et "ça va être difficile" de déterminer ce qui est arrivé. "Le temps a passé, ce que nous avons retrouvé a été atteint par le temps et les intempéries, ce sont des éléments épars."

"C'est le travail opiniâtre de la juge d'instruction qui a permis de combler cette tache blanche sur la carte". Eric Maurel