Tribunal d'Oloron : Hervé Lucbéreilh, le maire d'Oloron jugé pour diffamation

Oloron-Sainte-Marie, France

Hervé Lucbereilh a comparu ce jeudi devant le tribunal correctionnel de Pau. Jugé pour injure publique après la plainte de Joël Adam, un oloronais qui tient un blog très critique à l égard du maire. Dans une conférence de presse le 30 Août 2017 il a traité Joël Adam de "pervers narcissique". C'est l objet du délit.

"Pervers narcissique" contre "roquet de sous préfecture"

Joel Adam, celui qu'Hervé Lucbéreilh appelle "le blogueur", a déposé plainte le 5 septembre. Après un classement sans suite par le parquet, il a saisi le juge d'instruction qui a décider de faire comparaître le maire devant ce tribunal. Pendant son procès, Hervé Lucbéreilh à l'audience a rappelé que lui même, sur ce blog, est victime des sarcasmes de Joël Adam : "quand il dit que je suis un roquet de sous préfecture, ce n'est pas plus agréable". Le maire ne se prive pas de chipoter en affirmant qu'il n'a fait que répéter ce que lui a dit un ami psychiatre. Il reconnait aussi que Joël Adam lui pourri la vie, et qu'il était ce jour là dans une attitude de riposte. Au moment des faits, Hervé Lucbéreilh, revenait d'un arrêt de 9 semaines pour soigner une dépression. On le sait, l'élu est à la fois fragile et combatif.

Une relaxe probable

Le parquet a demandé la relaxe d'Hervé Lucbereilh, ou une dispense de peine. Il y a de grande chance que le tribunal suive les réquisitions du vice procureur Barraldi. Le tribunal rendra son jugement le 29 avril. En attendant le deuxième acte de ce combat de personnes : le procès de l'affaire des frais de missions. Une affaire que Joël Adam avait soulevé en renseignant le Canard Enchaîné et Libération. C'était quelques mois avant cette conférence de presse.