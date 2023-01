"Lui sauver la vie", les gendarmes qui se sont jetés à l'eau à Mayenne pour sauver un homme témoignent

On en parlait sur France Bleu Mayenne le week-end dernier de cet homme sauvé de la noyade par six gendarmes à Mayenne dans la nuit du 13 à 14 janvier 2023 au niveau du pont Notre Dame, quai Carnot, deux gendarmes eux n'ont pas hésité à se jeter à l'eau pour aller le sauver. Tout est allé très vite ce soir-là.

"On l'entend hurler mais on ne le localise pas"

Il est 1h48 précisément quand les deux patrouilles de trois gendarmes sont appelés à la radio. "On a des témoins qui sont sur place et qui nous indiquent que la victime a sauté, on l'entend hurler, elle est sous le pont", décrit le maréchal des Logis chef Claes, présent dans l'une des voitures, "on l'entend hurler mais on ne la localise pas". Finalement, c'est l'un des témoins qui localise la victime sous le pont et prévient le gendarme Parisse, le premier à sauter dans l'eau. "Voyant que la victime lâche la pile du pont sur laquelle elle est accrochée, elle se fait emporter par le courant de l'autre côté du pont", se rappelle-t-il, "au fur et à mesure que le courant l'emporte il faut prendre la décision de sauter et c'est à ce moment-là que je saute".

Des plongeons dans une eau à 9 degrés

L'intervention est délicate, l'eau est à 9 degrés, à l'extérieur il fait froid mais il n'hésite pas une seule seconde. "L'adrénaline fait qu'on n'a pas vraiment le temps de réfléchir et l'urgence de la situation également", indique le gendarme Parisse. Son collègue, le gendarme Morel, voit que le sauvetage est un peu plus compliqué que prévu, il prend alors la relève et lui aussi saute à l'eau. "J'ai pris un petit instant quand même pour peser le pour et le contre", raconte-t-il, "je me suis dit que si le camarade qui était déjà à l'eau arrivait à le sortir tout seul on n'allait pas s'exposer à deux mais en voyant que la situation était un peu compliquée j'ai décidé de lui venir en aide et on l'a sorti à deux".

Le sauvetage dure huit minutes, ça paraît court comme ça mais dans la tête des gendarmes c'est une éternité. "Sur le moment c'est long parce qu'en étant dans l'action le temps est ralenti mais en vérité ça va très très vite", ajoute le gendarme Morel. La victime a de la chance car à trente secondes près, elle aurait pu être emportée estiment les gendarmes et ça aurait été impossible de la sauver. Une fois sorti de l'eau par les deux gendarmes, l'homme de 35 ans est ensuite pris en charge par les autres collègues, il est réanimé et transporté à l'hôpital.

Les gendarmes posent devant les lieux du sauvetage à Mayenne. - Gendarmerie de Mayenne

Le maire de Mayenne les félicite

Ces six héros n'ont pas eu de nouvelles de l'homme qu'ils ont sauvé, ils savent seulement qu'il va bien. Pour eux, ils n'ont fait que leur travail, rien de plus. "C'est notre action de porter secours à la population quand c'est nécessaire", réagit le gendarme Morel, "évidemment je pense que tous les six on peut être fier de notre action parce que je pense que ça a permis à cet homme de lui sauver la vie après c'est notre travail, on a agi en connaissance de cause". "On a des félicitations", conclut le gendarme Parisse, "on ne sait pas trop comment réagir à ça parce qu'on ne fait que notre métier au final, c'est quelque chose d'instinctif on ne le fait pas pour les remerciements, ni pour la gloire ou autre, il faut continuer à vivre normalement".

Le maire de Mayenne, Jean Pierre le Scornet, est venu les saluer et les féliciter ce vendredi à la brigade de Mayenne. Il souhaite qu'ils soient décorés de la médaille de la ville mais cela dépend aussi de la Préfecture.