Montpellier, France

Jeudi en fin d'après midi, la victime âgée de 75 ans est au volant de sa voiture sur le boulevard Paul Valéry à Montpellier. Un véhicule avec deux personnes à l'intérieur, un homme et une femme, arrive à sa hauteur et lui signale que l'un de ses pneus est crevé.

Les deux voitures s'arrêtent. Le conducteur descend, la mamie également pour vérifier. A ce moment là, la femme en profite pour subtiliser le sac à main de la septuagénaire qui se trouve sur le siège passager.

Traînée sur plusieurs centaines de mètres

Le couple remonte dans sa voiture mais la vieille dame qui a compris le manège s'agrippe à la portière avant droite. Elle est traînée sur plusieurs centaines de mètres avant de lâcher prise. Elle souffre de brûlures sur le corps, de griffures et de morsures infligées par la voleuse pour qu'elle lâche la portière.

La courageuse victime est prise en charge par les pompiers et transportée à la clinique Saint Roch. En sortant de la clinique elle dépose plainte et vendredi vers 18 h les policiers retrouvent le véhicule des agresseurs avenue du Père Soulas. A bord, un homme qui n'est pas l'auteur et qui sera relâché et une femme âgée d'une quarantaine d'années qui elle est bien la voleuse du sac. Il s'agit d'une toxicomane très connue des services de police. Elle sera présentée à la justice ce dimanche.