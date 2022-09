"Lula" à la barre du tribunal judiciaire de Bayonne pour trafic de drogue

C'est un vaste trafic de drogue entre Bilbao et la France qui a été au centre d'un procès de six prévenus ce mardi 27 septembre devant le tribunal judiciaire de Bayonne. L'homme clés de cette affaire se faisait appeler "Lula" dans le milieu des trafiquants. Les peines vont de 2 et 6 ans de prison.

Ils sont six. Six hommes à la barre du tribunal judiciaire de Bayonne, ce mardi 27 septembre 2022 après-midi, à s'expliquer sur un vaste trafic de drogue entre l'Espagne et la France. Quatre prévenus sont en détention préventive dans le cadre d'une enquête ouverte par le parquet de Bayonne et confiée à un juge d'instruction. Deux en liberté sous contrôle judiciaire. Un seul est français, les autres sont originaires du Cap-Vert, de Guinée-Bissau et du Portugal. Deux interprètes pour traduire les débats sont donc mobilisés à l'audience pendant les longues heures de débats.

Drogue planquée dans la voiture

L'affaire commence le 24 janvier 2021 au péage autoroutier de Biriatou sur l'A63. Il est précisément 15 h 50. Les douaniers d'Hendaye arrêtent une voiture. À son bord, deux hommes : Elvis et Fernando. Mais pas seulement. Sous la banquette arrière du véhicule, ils mettent la main sur 511 grammes d'héroïne et 218 grammes de cocaïne. Trois téléphones portables sont également saisis.

"Lula" chef de la petite bande ?

À partir de là, la brigade des stupéfiants va remonter la filière et coincer le réseau. Un Guinéen de 29 ans, appelé "Lula" dans le milieu, est arrêté à Tarbes. C'est lui qui semble piloter le trafic. Il a d'ailleurs déjà été condamné dans le passé pour des affaires de drogue. Deux autres personnes sont arrêtées dont un Français de 47 ans. Et puis "Une collaboration entre la police française et la police basque, va permettre de trouver le fournisseur à Bilbao" indique la présidente du tribunal, Emmanuel Adoul. Au domicile du trafiquant, c'est le jackpot : 9 téléphones portables, 19 kilos de produits de coupe, dont certains cachés dans un congélateur. 8 800 euros sont saisis ainsi que 918 grammes d'héroïne.

De lourdes peines prononcées

Dans cette affaire, le ministère public estime que le dossier est suffisamment étayé pour condamner les prévenus. La vice-procureure de la République Caroline Parizel explique "qu'il ne faut pas se focaliser sur les doses de drogues retrouvées, mais sur les antécédents des prévenus". Plusieurs ont été condamnés en Espagne à de lourdes peines de prison ferme pour des affaires de drogue. Des peines de 8 mois à 7 ans de prison ferme ont été requises. La représentante des douanes a demandé au tribunal la condamnation des prévenus, ainsi qu'une amende douanière de 44 000 euros correspondant à la valeur marchande des stupéfiants saisis. Après plus de six heures d'audience, le tribunal a condamné cinq des six prévenus à des peines comprises entre 2 et 6 ans de prison ferme. 6 ans pour "lula" dont l'avocat Nouhou Diallo avait pourtant plaidé la relaxe.