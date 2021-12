La concertation sur la nouvelle prison de Nîmes démarre

Avec une ouverture prévue à l'horizon 2027, la future maison d'arrêt de Nîmes est censée soulager l'actuelle prison, surpeuplée. Son taux d'occupation est de plus de 200%. Cela veut dire pour les détenus, des matelas au sol, des douches moins fréquentes et une ambiance plus tendue.

La future maison d'arrêt de Nîmes dont la concertation publique démarre ce lundi 6 décembre 2021, les familles qui visitent les détenus n'y pensent que de très loin. C'est le présent qui les intéresse, ce que vivent leurs proches à l'intérieur de l'actuelle maison d'arrêt de Nîmes, celle de Pont de Justice. Et leurs témoignages sont durs : "Dans des cellules pour 2 personnes ils sont souvent 3 ou 4. Donc y'en a un souvent qui dort par terre. C'est un roulement en fait. Le dernier arrivé est par terre et, au fur et à mesure... ça tourne souvent, vous savez." Une autre souligne le besoin d'argent, des virements qu'elle envoie régulièrement : "la télé c'est payant, le frigo c'est payant" et une troisième affirme : "Il y a des règlements de comptes en prison."

"Les pathologies mentales se développent"

Bien sûr il y a d'autres phrases : "Il m'a dit que les gardiens étaient très sympathiques quand même. Ils étaient quand même humains." Et puis il y a les gestes de ces femmes : "Je me suis toujours occupée de son linge. C'est le seul lien avec l'odeur de la maison. Y'a un bébé, aussi je lui mets l'odeur de la petite dessus." Des témoignages d'épouse, de mère ou de fille. Mais à écouter Me Khadija Aoudia -avocate pénale nîmoise- la vie dans cette maison d'arrêt est véritablement difficile : "Les détenus ne peuvent prendre leur douche que 2 à 3 fois par semaine. Ce surpeuplement, c'est aussi l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle au sein de la maison d'arrêt de Nîmes. Hormis le sport ou la promenade ils sont enfermés 23 heures sur 24 avec toutes les odeurs nauséabondes, ce qui cristallise les frustrations et favorise de développement de pathologies mentales. C'est aussi l'augmentation de la violence."

La future prison sur le site d'Oc'Via

La future maison d'arrêt de Nîmes pourrait résoudre ces difficultés de surpopulation car comme le dit Me Aoudia : "La maison d'arrêt de Nîmes est véritablement un miracle. Un miracle que ça n'ait pas déjà implosé ou explosé." Mais cette future maison d'arrêt de Nîmes projetée pour 2027, Patrick Urli, secrétaire adjoint FO Unité Justice de la maison d'arrêt de Nîmes, n'y croit guère : "Une deuxième prison à Nîmes, dans le même registre, c'est à dire une maison d'arrêt, c'est une grande première en France, ça n'existe nulle part ailleurs... Moi, honnêtement, je vous le dis franchement, je n'y crois pas. Et c'est un sentiment que partage quasiment la totalité du personnel de la maison d'arrêt de Nîmes." En attendant, la concertation publique démarre ce lundi pour une maison d'arrêt, un établissement à sécurité renforcée, qui serait construite sur la friche d'Oc'Via, à cheval sur les communes de Nîmes et Générac.

