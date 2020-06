Lunéville : course poursuite à vive allure dans les rues de la ville

Quatre hommes d'une trentaine d'année devraient être jugés en comparution immédiate ce lundi devant le tribunal correctionnel de Nancy. Ils sont poursuivis pour violence aggravées, dégradations volontaires, refus d'obtempérer et défaut de permis.

Pas de permis et une fiche de recherche

Les faits se sont produits à Lunéville dans la nuit de samedi à dimanche vers minuit. La police a été appelée pour une rixe qui a éclaté entre une dizaine d'individus dans l'arrière cour d'un bâtiment de Lunéville. Voyant les forces de l'ordre, les quatre suspects prennent la fuite en voiture, s'ensuit alors une course poursuite à vive allure à travers la ville. Les fuyards seront finalement interpellés quelques minutes plus tard grâce à d'autres renforts policiers et gendarmes. L'un des suspects est torse nu et couvert de sang. Le conducteur du véhicule n'est pas titulaire du permis de conduire, l'un des passagers fait l'objet d'une fiche de recherche pour une exécution de peine. Tous portent les signes de l'ivresse mais refusent les dépistages.

Un différend familial

Selon les premiers éléments, la bagarre aurait pour origine un différend familial entre les quatre hommes interpellés et un couple. Les agresseurs sont entrés chez ce couple et auraient tout cassé dans l'appartement. Une bagarre a ensuite éclaté à l'extérieur. Ils devront s'expliquer devant le tribunal correctionnel de Nancy.