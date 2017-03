Lunéville : le maire Jacques Lamblin veut interdire le père cent

Pas de père cent à Lunéville. C'est ce qu'ont décidé le maire LR Jacques Lamblin et le sous-préfet Rachid Kaci. Jacques Lamblin invoque l'état d'urgence mais aussi les "débordements" survenus ces dernières années.

Pas de père cent pour les futurs bacheliers de Lunéville. En accord avec le sous-préfet Rachid Kaci, le maire de Lunéville Jacques Lamblin annonce qu'il va prendre un arrêté pour interdire les manifestations du père cent sur la voie publique par crainte de débordements et sur fond d'état d'urgence.

Jacques Lamblin, député-maire LR, met en avant "les débordements constatés sur le domaine public lors des deux précédentes éditions" qui "ont mis en danger la vie d'autrui" avec des altercations entre lycéens et automobilistes ou des accidents de la route. Une décision prise aussi en plein état d'urgence. Jacques Lamblin se défend d'en faire trop avec le principe de précaution :

Quand on fait une petite manifestation sur une place du centre, on nous demande de bloquer les voies d'accès avec des poids lourds en travers pour qu'il n'y ait pas de voitures béliers. Là, on a une manifestation qui par essence est libre et déjantée [...] S'il y a un accident, je suis tranquille, tous ceux qui lèvent les bras au ciel en disant que l'on est trop sévère sauront tomber les autorités que nous sommes."