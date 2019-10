Lunéville : Quatre policiers et pompiers agressés par un individu ce dimanche soir à son domicile

Un homme de 28 ans a été interpellé ce dimanche soir à Lunéville après avoir jeté de l'eau bouillante sur les pompiers et policiers venus à son domicile après l'appel d'une personne s'inquiétant de ne plus avoir de nouvelles. Les pompiers de Meurthe et Moselle vont porter plainte.