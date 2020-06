Lure : deux adolescents gravement blessés après être passés au travers d'une toiture

Deux adolescents sont passés, ce dimanche après-midi, au travers du toit d'un bâtiment du centre ville de Lure en Haute-Saône.Ils ont dû être transportés dans un état grave à l'hôpital de Vesoul et Besançon. La gendarmerie a ouvert une enquête.

Une chute dramatique ce dimanche après-midi à Lure en Haute-Saône. Deux adolescents, âgés de 14 et 15 ans selon les pompiers, ont pris des risques inconsidérés en se retrouvant sur le toit d'un bâtiment du centre ville. Sous leur poids, la toiture en taule ondulée a cédé, les précipitant plusieurs mètres plus bas. Les deux jeunes hommes sont grièvement blessés et ont dû être hospitalisés en urgence.

Une chute de 4 et 10 mètres

L'accident s'est produit peu avant 16hs ce dimanche. Les deux ados sont passés soudainement au travers de la toiture, l'un atterrissant 4 mètres plus bas, l'autre environ 10 mètres selon le compte-rendu des pompiers. A l'arrivée des secours, prévenus par des amis présents avec les victimes, l'un des adolescents était conscient, il a été hospitalisé à Vesoul alors que l'autre blessé était lui inconscient. Ce dernier a nécessité une évacuation par hélicoptère en direction du CHU de Besançon.

Pour aller récupérer un ballon

Selon le maire de Lure, Eric Houlley que nous avons joint ce dimanche soir,"les ados voulaient récupérer un ballon sur le toit de ce bâtiment situé dans une arrière cour du 30, avenue de la République, en plein dans l'artère commerçante de la ville". La gendarmerie a ouvert une enquête pour faire toute la lumière sur cet accident.