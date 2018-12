Lussault : L'automobiliste sort un pistolet... à billes

Lussault-sur-Loire, France

La dispute tourne mal, il sort un pistolet à billes. Cette scène s'est déroulée ce mercredi après-midi, à Lussault, près d'Amboise. Sur un parking, deux hommes ont eu une altercation : à l'origine, un manque de courtoisie au volant.

Sur la Départementale 751, vers 17h30, les deux automobilistes refusent chacun de se laisser passer. Ils décident de s'arrêter pour s'expliquer.

Chaîne de tronçonneuse VS pistolet

L'un des deux pointe du doigt l'imprudence de l'autre, qui réplique d'un coup de poing au visage. La scène se tend encore plus quand le premier se rend à sa voiture et se saisi d'une chaîne de tronçonneuse. Le second sort alors un pistolet et profère des menaces.

La scène s'arrête là, chacun remonte dans son véhicule, et repart de son côté. Le premier homme se rend ensuite à la gendarmerie pour porter plainte. Les gendarmes interpellent l'autre individu et le placent en garde à vue.

L'enquête permet de déterminer que l'arme est en réalité un pistolet... à billes. Mais l'homme n'échappera pas pour autant à un passage de le tribunal correctionnel ultérieurement.