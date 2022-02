Lutte anti drogue à Dijon : 87 sachets saisis dans le quartier Greuze

Les policiers dijonnais ont saisi environ 130 grammes de cannabis lors d'une opération, ce mardi vers 13H15 dans le quartier Greuze, à Dijon, lors "d'une opération d'initiative". Une centaine de grammes de résine et une trentaine d'herbe étaient conditionnés en sachets, prêts à la revente. Jusqu'ici, aucun suspect n'a été interpellé, l'enquête est confiée au commissariat de Dijon.

Une autre opération de contrôle s'est aussi déroulée dans le quartier Belvédère à Talant et en gare de Dijon et a mobilisé 19 policiers d'unités spécialisées. De la drogue a là aussi été saisie par les forces de l'ordre et des infractions relevées.