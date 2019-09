Sécurité routière et stupéfiants : le nouveau patron des gendarmes de la région Centre-Val-de-Loire fixe le cap

Orléans, France

Le Général Frédéric Aubanel est le nouveau commandant de la région de gendarmerie du Centre Val de Loire et du groupement de gendarmerie du Loiret. Agé de 52 ans, natif de Saint-Amand-Montrond dans le Cher, il a pris ses fonctions le 1er août dernier mais la cérémonie d'installation a eu lieu ce jeudi, à la caserne du boulevard Marie Stuart à Orléans. Il était jusqu'ici en poste en Normandie. Il a sous ses ordres au niveau régional 3600 gendarmes dont 740 dans le Loiret. Il se fixe comme objectifs principaux de lutter contre l'insécurité routière et les trafics de stupéfiants.

"La sécurité routière reste une priorité permanente"

"Chaque vie gagnée est un succès et au-delà de la sécurité routière il y a un vrai enjeu de la maîtrise des flux de ce qui se passe sur nos territoires et les mobilités sur nos axes où il y a des problématiques de délinquance" explique le général de Brigade Frédéric Aubanel. Il y a la réponse de la dissuasion par la présence des gendarmes sur le terrain, celle de la répression par la verbalisation et celle de la prévention qui passe dit-il par l'éducation des jeunes. Et plus tôt on commence mieux c'est, "je dis souvent que mes filles sont certainement plus raisonnables que je ne l'étais à leur âge parce qu'elles ont été mieux préparées à cela, donc oui la prévention est essentielle dès l'enfance mais aussi chez les adultes et notamment vis-à-vis des motards qui payent un lourd tribut sur la route".

Autre ambition : lutter contre le trafic de stupéfiants

Le général Aubanel se fixe comme autre ambition de travailler à démanteler les réseaux locaux de trafic de drogue car dit-il, "au niveau d'une ville ou d'un quartier ils pourrissent la vie des gens qui les subissent et au-delà ils conduisent vers la délinquance et la misère sociale, c'est un vrai problème de santé publique". En poste sur Orléans depuis un mois et demi, Frédéric Aubanel insiste sur les violences qu'il observe dans le Loiret, particulièrement dans le milieu familial, où les gens se connaissent, "il n'y en pas plus qu'ailleurs mais c'est le côté sordide de ce que l'on peut voir qui m'interpelle, sur une nuit la moitié des interventions sont des violences liées à l'alcool ou à la consommation de stupéfiants, en termes d'intensité c'est qui me marque le plus depuis mon arrivée".