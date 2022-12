Lutte contre les arnaques : "ce sont des choses simples à mettre en place" disent les gendarmes de Dordogne

"Les fameux calendriers des pompiers vont arriver, des petits chats, etc. On peut tout avoir alors on fait attention", lance Laurence Schiroli, cheffe de la maison de protection des familles (MPF) en Dordogne, à l'assemblée d'une vingtaine de personnes âgées de Prigonrieux - dans le Bergeracois - installées face à elle. La gendarme intervient avec un collègue de son équipe pour animer une action de prévention aux arnaques en tout genre.

Marie-Claire, 85 ans, partage son expérience des démarcheurs qui la contacte sur son téléphone portable : "Je ne m'en sers que pour faire des SMS, pour communiquer avec mes trois petites filles. Mais eux [les démarcheurs], ils ont quand même mon numéro." "Je ne le donne à personne. Comment font-ils ?", s'interroge la Prigontine. Elle montre sa liste, constituée d'une bonne vingtaine de lignes : "Tous ces numéros là m'appellent", décrit-elle, en ajoutant que certains la recontactent plusieurs fois sur une même longue période.

Marie-Claire a donc décidé de ne pas acheter d'ordinateur. L'octogénaire ne se sent pas de contrer les pièges ficelés par les "filous" du web, comme elle les nomme. Laurence Schiroli, de la MPF 24, n'invite pas à restreindre son usage d'Internet mais elle prône en effet une réelle vigilance. "Nous avons tendance à facilement nous faire avoir, surtout qu'il y a des sites qui prennent la forme de sites légaux, comme ceux bancaires", décrypte-elle.

Parmi les nombreux conseils donnés au cours de cet échange d'une heure avec les Périgourdins : "Ne jamais donner ses coordonnées bancaires" et "si on a un doute, appeler le site concerné, par exemple [sa] banque, pour demander conseil". Côté démarcheurs en porte-à-porte, *"*c'est être prudent parce que nous ne connaissons pas les personnes, nous ne savons si elles ont de bonnes intentions", éclaire Laurence Schiroli, cheffe de ce service basé à périgueux et créé il y a un an.

"Surtout quand on est une personne d'un certain âge, poursuit-elle, il y a ce fameux risque de laisser rentrer quelqu'un chez soi ou de lui ouvrir la porte du domicile et de le laisser aussi rentrer dans l'intimité. De fait, d'être potentiellement victime d'une arnaque si on laisse traîner le porte-monnaie, le chéquier, etc." Enfin, conseil peut-être futile mais qu'il est bon de rappeler : "Ne pas mettre la clé sous le paillasson. Ce sont des choses toutes simples, mais qui évitent vraiment de perdre de l'argent", souligne la gendarme Schiroli.

La plateforme "info escroqueries" mise en place par les services publics est joignable au numéro suivant : 0 805 805 817.