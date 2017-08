Lutte contre les cambriolages : les gendarmes de Haute Vienne mobilisés

Dans le cadre de la lutte contre les cambriolages et la délinquance itinérante, l'Escadron Départemental de Sécurité Routière a mené une opération de contrôle des flux en périphérie de St Junien.

Au total, 24 gendarmes de l'EDSR ont été engagés sur 6 points de contrôle aux abords de St Junien ce mercredi matin entre 9h et 11h. Des effectifs renforcés par une équipe cynophile et un appui aérien. 131 véhicules et 152 personnes ont été contrôlés.

Tous les conducteurs ont été soumis à un dépistage d'alcoolémie et 6 d'entre eux à un dépistage de produits stupéfiants. Deux permis de conduire ont été retirés pour une alcoolémie positive et un usage de stupéfiants. Un autre conducteur a été placé en garde à vue pour "récidive de conduite" alors que son permis lui avait été retiré. Douze autres infractions au code de la route ont été relevées.