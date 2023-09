Lutte contre les rodéos urbains en Gironde : la police autorisée à utiliser des drones jusqu'en décembre

L'utilisation de drones avaient été autorisée par un arrêté préfectoral en mai 2023 après le run sauvage qui avait fait 13 blessés à Bordeaux le 14 avril. Cette autorisation est donc prolongée dans les secteurs d’Auchan-Lac, des Aubiers, de l’écoquartier Ginko, du Grand-Parc, de Bacalan et de la Benauge jusqu’au 3 décembre 2023. Dans son communiqué, la préfecture de Gironde assure que les rodéos ont continué cet été "et à quelques jours du lancement de la coupe du monde de rugby, le recours à ces caméras permettra d’éviter la multiplication de ces phénomènes et de prévenir les risques d’accidents qui augmentent le sentiment d’insécurité des riverains, usagers et commerçants." Et de préciser : "Les forces de sécurité pourront ainsi bénéficier d’une vision grand angle afin de pouvoir identifier et prévenir rapidement le risque d’incident, tout en limitant l’engagement des forces au sol, permettant ainsi de protéger leur intégrité physique du risque d’altercation ou de refus d’obtempérer."

