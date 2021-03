Lutte contre les stupéfiants : un trafic démantelé par les gendarmes entre l'Allier et le Puy-de-Dôme

Cette opération de grande ampleur a donc été menée par les gendarmes la semaine dernière. Mardi dernier huit hommes ont été interpellés, soupçonnés de participer à ce trafic. Des interpellations à Montluçon, Commentry, Bressolles, Moulins et mais aussi Clermont-Ferrand.

Dix kilos de cannabis, environ 30 000 euros, de l'héroïne, de la cocaïne, ainsi que des armes ont été saisis. L'enquête avait débuté l'été dernier, les gendarmes commençant leurs investigations dans les quartiers de Fontbouillant et la Verrerie à Montlucon. Leur enquête les amène à s'intéresser à de plus gros bonnets sur Moulins et Clermont-Ferrand.

Les mis en examen connus de la police

"Mardi, les huit hommes âgés de 40 à 54 ans ont été appréhendés sans aucun problème" indique le capitaine Yannick Roméro, commandant en second de la compagnie de Montluçon. Tous ont été mis en examen et placés en détention provisoire. Lors de ces opérations 10 kilos de résine de cannabis, 1 kilo de cocaïne, 150 grammes d'héroïne ont été saisis. Egalement environ 30 000 euros, une centaine de cartouches de cigarettes, des armes. Plus de 800 munitions aussi.

L'instruction se poursuit.